God of War Ragnarok potrebbe aver rivelato le dimensioni della versione PS4

Questo autunno si preannuncia incredibilmente ricco di uscite e God of War Ragnarok di Santa Monica Studio è forse l'uscita più importante.

E se vi state chiedendo quanto sarà grande il file di installazione dell'atteso titolo, forse abbiamo una risposta. PlayStation Game Size ha rivelato su Twitter che la versione PlayStation 4 di Ragnarok potrebbe avere una dimensione di 90,6 GB.

L'account Twitter, però, sottolinea che le dimensioni non sono ufficiali. Queste, quindi, potrebbero variare: gli aggiornamenti del day one di solito aumentano la grandezza complessiva, perciò il titolo potrebbe pesare di più.

Il peso potrebbe anche variare in base alla regione, come nel caso di Horizon Forbidden West.

Quindi, anche se questa dimensione dell'installazione su PS4 è possibile, a lungo andare potrebbe diventare più grande. È interessante notare che l'utente ha anche detto che Ragnarok è potenzialmente passato alla fase gold.

🚨 About God Of War Ragnarök Size :



🟩 Sony Patched My Download Size Finder Way on March 2022 , So I can't Confirm Size



🟧 But Yesterday God Of War Ragnarök Download Page Updated



🟫 That's Mean Yes, 90.6 GB (PS4) It's Possible, Also Looks like God Of War Ragnarök 📀