God of War Ragnarok è 'enorme' e la sua uscita è ancora prevista per novembre secondo Jason Schreier

Dire che è stata una settimana bizzarra per God of War: Ragnarok sarebbe un eufemismo. Dopo che il leaker The Snitch ha accennato a una sorta di reveal del 30 giugno, il director Cory Barlog ha chiarito che non sarebbe arrivato alcun annuncio. Vari rumor poi hanno indicato che l'annuncio della data di uscita è stato rinviato e che Sony Santa Monica avrebbe dovuto rivelare le Collector's Edition ieri. Ora ci risiamo di nuovo con le voci di corridoio.

In un recente commento su ResetEra, Jason Schreier di Bloomberg ha fornito un aggiornamento sulla situazione. “Dopo aver parlato con più persone ieri, posso dire definitivamente che c'era una data di uscita/annuncio sui preorder previsto per ieri. È stato ritirato ad un certo punto la scorsa settimana, non so perché. (La speculazione sembra essere dovuta a Roe v Wade.) Inoltre, PlayStation ha cercato di mantenere il progetto segreto così tanto che alla maggior parte dei dipendenti di Sony Santa Monica non è stato nemmeno detto".

Schreieri, che aveva già parlato di un lancio a novembre, conferma ancora questa indiscrezione, sottolineando come il gioco secondo alcuni sarà "enorme".

Recentemente l'insider Tom Henderson ha dichiarato che il sequel di God of War potrebbe essere lanciato l'11 novembre al posto cioè di Starfield, ma come sempre siamo nel territorio dei rumor.

