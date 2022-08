God of War Ragnarok si avvicina al lancio e Mimir inganna l'attesa con un indovinello

Santa Monica Studio, lo sviluppatore di God of War, ha da poco pubblicato un nuovo indovinello che suggerisce un prossimo progetto collaterale.

Lo studio non ha fornito alcun indizio su quale possa essere il nuovo progetto e al momento non è noto se esso abbia a che fare con l'imminente God of War Ragnarok, in uscita tra poco più di due mesi.

Il nuovo indovinello è probabilmente legato all'avvicinarsi della data di uscita del nuovo capitolo della serie.

L'indovinello è narrato da Mimir, un personaggio di God of War del 2018 che è stato confermato nel prossimo gioco.

Lo studio si è inoltre limitato a specificare che il nuovo progetto non è né un trailer né un video gameplay, ma non ha escluso che il progetto sia, in effetti, legato a God of War.

The Community Team has been working on a little project just for you!



Before we show it to you though, Mimir gave us a riddle to see if any of you can figure it out first 🤫



Good luck!



[Before y’all get too excited, this is not a trailer, gameplay, etc. please behave!]