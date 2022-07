God of War Ragnarok: Phil Spencer solidarizza con Cory Barlog e non vede l'ora di giocarci

Cory Barlog è stanco di essere costantemente interrogato sulla data di uscita di God of War Ragnarok, ma soprattutto non tollera la mancanza di rispetto di alcuni cosiddetti "fan", visto che hanno dimostrato tossicità e commenti molesti nei confronti dei membri di Sony Santa Monica, impazienti per la mancanza di notizie.

Ieri Barlog ha chiesto pazienza su questo argomento, capendo il desiderio dei fan di saperne di più e ricordando tra l'altro che le cose non dipendono da lui. Ma oggi lui stesso ha perso la pazienza quando una collega di Sony Santa Monica ha affermato di essere stata molestata.

"Non posso credere di doverlo dire, ma non inviate foto a NESSUNO del team, o a nessuno del settore. Si stanno dando da fare per creare qualcosa che può farvi piacere. Mostrate del fottuto rispetto" ha dichiarato Barlog visibilmente arrabbiato e deluso.

A tal proposito anche Phil Spencer ha risposto al director di God of War: "Non vedo l'ora di godermi God of War quando uscirà. Grazie a tutto il team per il fantastico lavoro che fate creando le cose che amiamo. Grazie".

So well said Cory. Can't wait to enjoy GoW when it comes out. And thanks to you and the team for the amazing work that goes into creating things we love. Thank you.