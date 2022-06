God of War: Ragnarok forse rinviato, modificata la possibile data di lancio

God of War: Ragnarok è uno dei titoli più attesi dall'utenza PlayStation ma, stando alle ultime indiscrezioni comparse in rete, sembra che il gioco si farà attendere ancora.

Sony, infatti, avrebbe modificato la possibile data di uscita fissata sullo store di PlayStation al 30 settembre.

Il mese di lancio di Ragnarok era stato suggerito dal lancio del nuovo merchandise che arriverà proprio a settembre, ma ora secondo l'account Twitter PlayStation Game Size sarebbero cambiati i piani di Sony.

Ora, secondo l'account Twitter, il gioco dovrebbe uscire entro il 30 dicembre 2022 con uno spostamento al quarto trimestre dell'anno.

Se dovesse essere così, sarebbe comunque evitato lo slittamento dell'uscita al 2023.

🚨 God of War Ragnarök Release Date Changed From September 30 To December 31 (Place-Holder)



🟦 Q4 🤔



🟥 #GodofWarRagnarok #PS4 #PS5 pic.twitter.com/bphW2w9Bda — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 8, 2022

Inoltre, forse questo rinvio potrebbe essere legato a The Last of Us Remake che, stando a recenti rumor, dovrebbe arrivare il 2 settembre. Probabilmente, il remake di Naughty Dog è in anticipo sulla tabella di marcia e, quindi, Sony potrebbe aver deciso di inserirlo nella finestra di lancio che prima apparteneva a Ragnarok.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.