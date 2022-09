God of War Ragnarok è sulla copertina di Game Informer. Ecco un nuovo video e alcune immagini

God of War Ragnarök concluderà l'era norrena della serie, una saga che ha visto Kratos espiare il suo passato problematico diventando un dio più coscienzioso e un padre (leggermente) affettuoso. Nel sequel, Kratos e Atreus saranno ancora insieme in una nuova avventura e dovranno fare appello a vecchi e nuovi amici per riuscire a evitare una guerra totale.

Game Informer ha intervistato il veterano di God of War e neo-director Eric Williams, nonché altri sviluppatori riguardo la loro esperienza nella realizzazione dell'atteso sequel e dei cambiamenti più significativi in arrivo nell'azione ed esplorazione. Grazie al nuovo numero della rivista scopriremo gli strumenti di Kratos, un regno mai visto prima, il numero senza precedenti di funzioni di accessibilità disponibili al lancio e alcuni aggiornamenti, tra cui nuove meccaniche di navigazione.

Ora, in attesa dei vari dettagli che arriveranno, possiamo dare una veloce occhiata a delle nuove sequenze di Ragnarok nel trailer che ha annunciato il gioco come protagonista della copertina di Game Informer. Mentre un tweet più in basso riporta alcune immagini.

Grazie allo speciale di Game Informer su God of War Ragnarok, abbiamo già appreso tanti nuovi dettagli sul sistema di combattimento.

God of War Ragnarok arriverà su PS5 e PS4 il 9 novembre.

Fonte: Game Informer - Twitter.