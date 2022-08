Gotham Knights mostrerà tra pochissimo il gameplay della boss fight con Harley Quinn

Per qualche tempo, solo Mr. Freeze, Penguin e la Corte dei Gufi erano stati ufficialmente rivelati come antagonisti in Gotham Knights. Ma alla Gamescom è stato annunciato che Harley Quinn e Clayface saranno anche loro dei villain nell'atteso titolo.

Tuttavia, sembra che il loro annuncio non sia l'unico nuovo reveal associato a questi nuovi villain. Tra poche ore Gotham Knights dovrebbe condividere nuove informazioni su Harley Quinn mostrando il gameplay della boss fight.

Come scoperto dall'utente Twitter Gotham Knights Updates, IGN ha programmato un nuovo video che andrà in onda oggi, alle 18 italiane, e che presenterà la già citata boss fight di Harley Quinn. Non è chiaro a che punto della sua storia avrà luogo questo scontro in particolare, poiché è stato suggerito che i giocatori incontreranno i villain più volte durante l'avventura. L'unica altra informazione nota è che il gameplay vedrà Nightwing affrontare Harley.

Harley Quinn Boss Fight gameplay tomorrow at 12pm EST! #GothamKnights https://t.co/PssyiSgYLs — Gotham Knights Updates (@PlayGKnights) August 24, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Sarà interessante vedere ulteriore gameplay di Nightwing, ma forse i fan sono probabilmente più eccitati di vedere come sarà Harley come boss.

Gotham Knights uscirà il 21 ottobre per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.