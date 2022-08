Grounded si aggiorna con Home Stretch, un grosso update prima della release finale di settembre

Ci avviciniamo al 27 settembre, giorno in cui Grounded arriverà alla release finale dopo ben due anni di early access. Fino ad allora il titolo viene comunque aggiornato, con update considerati come tappe d'avvicinamento alla l'uscita ufficiale.

Quello di oggi non si tratta di un piccolo update però: la versione 0.14 introduce infatti diverse novità, tra cui possibilità di addomesticare un moscerino, allevarlo come fosse un animale domestico, con tanto di elementi dedicati come una specie di cuccia.

Obsidian ha annunciato dunque Home Stretch (nome di questo update) attraverso un videodiario, con attenzione dedicata maggiormente ai mondi condivisi, con gli utenti che ora potranno usufruirne anche se l'host risulta offline. Lo Shared Worlds permette di condividere il mondo di gioco con gli utenti, questa volta senza limitazioni.

Altra novità è la cucina, dove si potranno preparare speciali pasti in maniera molto più semplice, utilizzabile acquistando lo sblocco del negozio di scienze "Cooking 101". Altre novità arriveranno sicuramente nei prossimi giorni, con la versione 1.0 ormai alle porte.

Fonte: Grounded