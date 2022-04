GTA 6 dove sarà ambientato? I giocatori possono scommettere sulla location del nuovo gioco

Rockstar Games è rimasta silenziosa su tutto ciò che riguarda Grand Theft Auto 6, inclusa l'ambientazione del gioco. Mentre le voci hanno suggerito che il titolo potrebbe essere ambientato ancora una volta a Vice City, non è stato rivelato nulla di definitivo.

Naturalmente, ci sono molte location possibili e il sito web di scommesse Bovada sta sfruttando la situazione. I fan della serie GTA possono ora scommettere su 12 diverse località del mondo reale, ognuna con quote diverse. Il sito web afferma che tali quote sono soggette a modifiche. Le città su cui si può scommettere includono:

Los Angeles +150

Miami +150

New York +150

London +500

Rio De Janeiro +500

Boston +1000

Detroit +1000

Las Vegas +1000

Seattle +1000

Paris +2500

Tokyo +2500

Beijing +5000

Le voci, in realtà, hanno suggerito che GTA 6 porterà i giocatori in più città. Naturalmente, potrebbe passare un po' di tempo prima che venga rivelata la location del gioco e Rockstar non ha fornito dettagli su una finestra di lancio, con i rumor che indicano che il gioco debutterà nel 2024 o nel 2025. Sicuramente conosceremo l'ambientazione prima della data di uscita, ma probabilmente Rockstar non mostrerà nulla ancora per molto tempo.

Nel frattempo l'aggiornamento next-gen di GTA 5 è stato lanciato su PS5 e Xbox Series X/S questo mese e GTA Online continua a riscuotere un grande successo.

Fonte: Comicbook.