GTA 6 tra ambientazione, protagonista, uscita e molto altro secondo un rumor

La data di uscita di GTA 6 è "almeno a due anni di distanza", affermano gli addetti ai lavori di Rockstar, che hanno anche descritto che il prossimo simulatore di crimine sandbox sarà ambientato in una Miami in stile Vice City e presenterà una protagonista femminile.

Secondo quanto riferito, persone "vicine" allo sviluppo di GTA 6 hanno affermato che il gioco presenterà una "protagonista femminile giocabile per la prima volta", che formerà la metà di "una coppia di personaggi principali in una storia influenzata dai rapinatori di banche Bonnie e Clyde”. Il gioco era originariamente chiamato in codice Project Americas, con Rockstar che progettava di creare un'enorme mappa mutevole che comprendesse parti sia del Nord che del Sud America. Tuttavia, quell'idea è stata successivamente accantonata, con lo sviluppatore che ha deciso invece di concentrarsi su una versione romanzata di Miami e delle sue "aree circostanti", un luogo visto l'ultima volta in Grand Theft Auto: Vice City.

Tuttavia, la posizione di GTA 6 rimane apparentemente "grande", con più posizioni interne rispetto a qualsiasi voce precedente della serie Grand Theft Auto. Rockstar ha anche in programma di aggiornare continuamente la mappa nel tempo, aggiungendo nuove missioni e luoghi nel corso della vita di GTA 6.

Apparentemente GTA 6 è in fase di sviluppo dal 2014, con un gruppo di designer dell'ufficio di Rockstar a Edimburgo che avrebbe lasciato l'azienda all'inizio di quest'anno a causa della frustrazione relativa alla mancanza di progressi. Gli stessi addetti ai lavori di Rockstar che sono vicini alla produzione del gioco affermano che la data di uscita di GTA 6 sarebbe prevista per il 2024.

Come sempre in questo caso stiamo parlando di rumor, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni.

Fonte: Bloomberg