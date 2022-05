GTA 6 deve essere ancora rivelato ma ha già battuto un record

Rockstar Games ha già battuto un record con Grand Theft Auto 6 e il gioco non è stato ancora rivelato.

Dopo mesi di attesa, Rockstar ha finalmente confermato a febbraio che il prossimo capitolo è in fase di sviluppo.

GTA 6 è diventato virale su più piattaforme social media negli ultimi 18 mesi, da Twitter a TikTok.

Il prossimo capitolo della popolare serie di azione e avventura è stato etichettato come il titolo più atteso di tutti i tempi da alcuni fan, e questo è dimostrato ora anche dalle statistiche.

La notizia che tutti stavano aspettando è arrivata il 4 febbraio: la conferma di GTA 6 ha accumulato migliaia di like e retweet in un'ora.

Due mesi dopo, il post ha oltre 599.000 Mi piace su Twitter, un record per il settore sulla piattaforma.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.



With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.