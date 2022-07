GTA 6 è in sviluppo e Rockstar pubblica una marea di annunci lavorativi

Lo sviluppo di Grand Theft Auto 6 è in corso presso Rockstar e dozzine di nuovi annunci di lavoro per l'azienda sono stati recentemente pubblicati.

Circa 70 nuove posizioni sono state pubblicate nelle ultime 24 ore circa. In totale, ci sono 227 posizioni aperte, con lavori che vanno dalla ricerca di un designer responsabile di "eventi open world" a un designer di dialoghi per aiutare a creare "narrazioni interattive rivoluzionarie".

Gli annunci di lavoro includono anche ingegneri, tester e altro ancora. I lavori riguardano numerosi studi Rockstar, tra cui Rockstar New York, Rockstar North, Rockstar San Diego, Rockstar New England e Rockstar India. Anche se si presume che la maggior parte di questi nuovi annunci di lavoro riguarderebbe posizioni relative a GTA, i lavori non menzionano specificamente il titolo di Rockstar. Una posizione menziona GTA + , il nuovo servizio in abbonamento per GTA Online che potrebbe potenzialmente includere GTA 6 in un modo che ancora non ci è dato sapere.

Di GTA 6 si è parlato abbastanza in questo periodo ma sempre via rumor: secondo Jason Schreier ad esempio il nuovo capitolo non avrà più tre protagonisti come abbiamo potuto osservare in GTA V.

