GTA 6 'nascosto' in San Andreas Definitive Edition? Una delle location sarebbe stata svelata in un'immagine

I fan di Grand Theft Auto stanno aspettando con impazienza GTA 6.

Indiscutibilmente uno dei franchise più popolari nella storia dei videogiochi, i giochi GTA hanno fatto molta strada nel corso degli anni. È passato un po' di tempo da quando abbiamo assistito all'uscita dell'ultimo gioco GTA e Rockstar ha dedicato le sue risorse a GTA online negli ultimi anni. Nonostante ciò, le voci sull'uscita del prossimo capitolo del franchise sono in circolazione da diversi anni.

Rockstar ha finalmente confermato quest'anno che il prossimo gioco GTA è davvero in fase di sviluppo. E' stato uno degli annunci più strani di tutti i tempi, dato che la compagnia ha fatto una rivelazione così grande tramite un semplice tweet. Rockstar ha dichiarato di volere che la prossima iterazione sia ancora più ambiziosa e che maggiori dettagli sul gioco saranno condivisi nel prossimo futuro.

Ora, secondo l'insider di Rockstar Games, Matheusvictorbr, uno dei misteri di Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition sarebbe stato finalmente risolto.

Após alguns meses. Fui confirmado que essa imagem é do Próximo Título da série Grand Theft Auto.



A localização em Jogo, Possivelmente é inspirada Próximo ao subúrbio americano, Nas mediações de Hollywood - Florida.



Perfeição! ❤️ pic.twitter.com/IkkXzvrYsH — Matheusvictorbr- (@Matheusbr9895_) April 6, 2022

L'insider afferma che dopo alcuni mesi è stato finalmente confermato tramite le sue fonti che un'immagine scoperta in precedenza in Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition appartiene al prossimo GTA 6. Continua aggiungendo che l'immagine in questione svelerebbe una delle location di GTA 6 ispirate a Hollywood.

Fonte: Dualshockers.