GTA 6 potrebbe farsi attendere addirittura fino al 2026

Il lancio di GTA 6 potrebbe essere ancora molto lontano stando a quanto emerso dal report finanziario di Take-Two che delinea le prossime uscite della società.

Il report sugli utili ha evidenziato tutti i giochi che Rockstar ha in cantiere per i prossimi anni. Gli sviluppatori hanno diviso i giochi in quattro diverse categorie e c'è una sequenza temporale di lancio per i titoli nelle varie categorie.

È abbastanza degno di nota vedere che GTA 6 non è menzionato da nessuna parte. Sicuramente i giochi citati sono quelli che sono già stati annunciati ma Take-Two aveva anche confermato lo sviluppo di un nuovo GTA, quindi molti fan si aspettavano di vedere GTA 6 nel report.

Anche se questo potrebbe deludere i fan, non dovrebbe essere così sorprendente. Considerando la portata dei giochi GTA e lo sforzo che Rockstar nel crearli, il 2025 sembra essere una "linea temporale" piuttosto breve per il titolo. Tuttavia, l'elenco delle uscite menziona che verranno aggiunti più giochi a questa pipeline e uno di questi potrebbe essere GTA 6.

Fonte: Dualshockers.