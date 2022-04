GTA un gioco 'per bambini'. Ecco cosa pensava Dr. Dre prima di apparire in GTA Online

L'anno scorso, Dr. Dre è stato il protagonista dell'aggiornamento più recente di GTA Online, The Contract. Tuttavia, ci è voluto un po' per convincerlo a farlo apparire digitalmente nel gioco. Secondo una nuova intervista, inizialmente ha rifiutato la collaborazione perché non sapeva molto di GTA e pensava che fosse un titolo "per bambini".

In un'intervista con Bet, DJ Pooh, writer e produttore musicale che ha lavorato con Rockstar dai tempi di San Andreas, ha parlato di quanto Dr. Dre fosse inizialmente disinteressato quando Rockstar ha lanciato l'idea che apparisse in GTA Online.

"Inizialmente era semplicemente no", ha detto Pooh. “Ma era no perché Dre non è un giocatore. Semplicemente non ha giocato a nessuno dei giochi. Non è che non gli piacciano o qualcosa del genere, semplicemente non li ha giocati. Li riteneva cose per bambini".

Potrebbe sembrare strano che qualcuno possa presumere che GTA Online sia un gioco per bambini, ma Dr. Dre è una persona molto, molto ricca ed è probabilmente un uomo molto impegnato quasi tutti i giorni. Quindi, il rapper non avrà trovato il tempo per sedersi e giocare a un gioco di GTA.

Ma DJ Pooh non ha rinunciato a portare Dr. Dre in GTA Online. Come ha detto a Bet, ha portato una PlayStation nella villa del rapper e l'ha collegata all'enorme TV di Dre. Pooh voleva che Dre vedesse, in prima persona, cosa fosse in realtà GTA Online.

"Era sbalordito", ha detto Pooh. "Non sapeva che potevi fare tutte queste cose."

Dr. Dre ha cambiato idea e ha deciso di far parte di GTA Online. Non solo ha fornito la sua voce e alcune nuove canzoni, ma ha anche realizzato il motion capture per Rockstar in uno stage mocap personalizzato che ha ricreato il suo studio di registrazione.

Il risultato finale è stato The Contract, uno dei migliori aggiornamenti di GTA Online, con nuovi contenuti della storia con il protagonista di GTA V Franklin e altro ancora.

Fonte: Kotaku.