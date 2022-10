Death Stranding 2 confermato da Kojima Productions?

Come sempre Hideo Kojima sta facendo la sua silenziosa campagna promozionale per un nuovo gioco in sviluppo, postando varie immagini di ogni tipo sui social. Ed è una di queste immagini postate da Kojima Production a lasciar intendere senza indugio che uno dei prossimi giochi rilasciati dal genio giapponese sarà Death Stranding 2, vista la presenza dell’hashtag dedicato al primo capitolo in uno dei tweet.

Anche altri indizi lasciavano presuppore che Kojima stesse lavorando al nuovo capitolo della saga, ma questo Tweet lascia davvero spazio a pochi dubbi:

A Kojima Productions producer tagged "#DeathStranding" in her tweet about the actor teases for Hideo Kojima's next game. https://t.co/uHNDSaSnG5 pic.twitter.com/s1HcVxERS4 — Gematsu (@gematsu) October 7, 2022

Nel retweet di Copperkat, un nick dietro il quale si nasconde un producer di Kojima Production è presente l’hashtag #DeathStranding, oltre al solito #WhereAmI. Il tweet purtroppo è stato rimosso, ma questo è un altro segno del fatto che quell’hashtag non dovesse comparire. Per fortuna i colleghi di Gematsu sono stati di mano svelta e hanno fatto uno screenshot dell’immagine.

Nel frattempo, nel suo “generoso” rilascio di indizi, Hideo Kojima ha svelato una delle attrici protagoniste del suo nuovo gioco, Elle Fanning, mostrando inoltre un’altra immagine senza volto, ma che i fan hanno subito pensato di riconoscere.

Ora non ci resta che attendere nuove notizie dalla casa di produzione giapponese, sperando in qualche informazione in più.