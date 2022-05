Horizon Zero Dawn diventa un demake per PS1 ed è spettacolare

I demake di videogiochi stanno diventando sempre più popolari negli ultimi anni e ora Horizon Zero Dawn ha ricevuto questo trattamento. Un nuovo video mostra come sarebbe il gioco se non fosse una meraviglia tecnica pubblicata su PS4, poiché il demake in questione riporta Horizon Zero Dawn all'era PS1.

Ciò porta a un enorme cambiamento visivo, dal momento che Horizon Zero Dawn è stato senza dubbio uno dei giochi visivamente più impressionanti mai realizzati quando è stato pubblicato nel 2017. Sebbene da allora sia stato superato dal suo sequel, Horizon Forbidden West, Guerrilla Games ha offerto un'esperienza mozzafiato con una varietà di ambienti da esplorare. Dal fogliame ai modelli dei personaggi, tutto è stato sbalorditivo, con anche le macchine dall'aspetto fantastico. Tutto ciò è stato possibile grazie al motore Decima e all'evoluzione della tecnologia.

Per coloro che amano vedere i giochi moderni con alcuni elementi visivi retrò, come il popolarissimo demake di Bloodborne, l'utente di Reddit ZeoNyph ha mostrato un demake di Horizon Zero Dawn. Inserito sul subreddit ufficiale di Horizon, il video inizia con il logo old school di Sony Computer Entertainment e l'iconico logo PS1. Eccovela di seguito.

Mentre Horizon Zero Dawn su PC e PS4 è stupendo, è molto divertente vedere come sarebbe una versione molto più datata del gioco.

Fonte: Eurogamer