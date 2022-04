Kingdom Hearts 4 è stato mostrato in Unreal Engine 4, ma verrà aggiornato ad Unreal Engine 5

Square Enix ha presentato questo fine settimana il primo trailer di Kingdom Hearts 4 in occasione dell'evento che celebra il 20° anniversario della saga. Dopo questo video, la pubblicazione Famitsu ha fornito qualche dettaglio in più su quanto noto e assicura che la grafica sperimenterà un notevole miglioramento nella sua versione finale, che al momento non sappiamo quando arriverà.

Secondo il post, il materiale mostrato funzionava su Unreal Engine 4, la stessa tecnologia di Epic Games che Square Enix ha utilizzato in Kingdom Hearts III o Final Fantasy VII Remake. Ma questo mese Unreal Engine 5 è stato ufficialmente rilasciato e dovrebbe essere adottato dalla maggior parte degli studi, specialmente in progetti a medio o lungo termine come Kingdom Hearts 4.

Il team, che sarebbe lo stesso di Kingdom Hearts 3, guidato dal co-direttore Yasushi Yasue, starebbe attualmente testando questa nuova versione del motore parallelamente ai progressi in UE4.

"Il gioco finale sarà creato con Unreal Engine 5, con l'illuminazione e la qualità dei dettagli di molti livelli superiori rispetto al trailer" riporta Famitsu.

Unreal Engine 5 porta diverse nuove funzionalità che verranno utilizzate dai giochi futuri, tra cui il nuovo The Witcher, come il proprio sistema di illuminazione, Nanite che moltiplica i dettagli delle texture e molti altri strumenti per migliorare la grafica.

Fonte: VGC