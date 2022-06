Mario + Rabbids Sparks of Hope, confermata la data di uscita e nuovo video gameplay

L'informazione era già trapelata in queste ore, ma oggi durante il Nintendo Direct Mini è stata confermata la data di uscita di Mario + Rabbits: Sparks of Hope. Segnatevi sul calendario il 20 ottobre di quest'anno, perché da quel giorno potremo goderci questo prossimo titolo.

Mario + Rabbits Sparks of Hope è il sequel di Mario + Rabbits Kingdom Battle, un gioco di strategia a turni in stile Xcom. Nel gioco controlleremo una piccola squadra di tre membri, ciascuno con abilità e armi diverse.

Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato un video gameplay. Questo è il nostro primo sguardo al gioco quest'anno. Mario + Rabbids Sparks of Hope è stato svelato durante una presentazione di Ubisoft Forward nel giugno 2021, ma da allora non ci sono stati più dettagli. Ora finalmente i fan possono dare uno sguardo al video che pubblichiamo di seguito.

Come abbiamo detto, Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 20 ottobre di quest'anno.