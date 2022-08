Marvel’s Midnight Suns ci presenta Scarlet Witch con un nuovo trailer

Anche se al momento non sappiamo quando arriverà Marvel's Midnight Suns, sul canale YouTube del gioco continuano a comparire nuovi trailer di presentazione per gli eroi.

L'ultimo Hero Spotlight Trailer è incentrato su Wanda Maximoff, Scarlet Witch. Wanda è un personaggio molto potente, in grado di sbaragliare i nemici in un batter d'occhio e potete vederla in azione nel trailer più in basso.

Un video più dettagliato delle sue abilità e carte sarà rivelato in seguito, come per gli altri personaggi. Tuttavia, l'Hero Spotlight mostra la sua abilità di concatenare esplosioni di energia tra i nemici, un attacco che danneggia i nemici intorno a lei e altro ancora. Scarlet Witch può anche far esplodere oggetti ambientali come i serbatoi di propano.

Recentemente, un gameplay trailer ci ha mostrato le varie abilità di Wolverine. Marvel's Midnight Suns sarà lanciato su Xbox Series X/S, PS5 e PC nel 2023. Le versioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch usciranno successivamente.

Fonte: Gamingbolt.