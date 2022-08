Marvel’s Midnight Suns ci presenta The Hunter, un supereroe inedito e totalmente customizzabile

Uno dei titoli più attesi dell'anno era Marvel’s Midnight Suns, il nuovo strategico Firaxis. Era, perché come ormai sappiamo il nuovo lavoro dei maestri del genere è rinviato al generico 2023, probabilmente nei primi mesi. Ultimamente però abbiamo potuto vedere qualche nuovo video, soprattutto nella presentazione dei personaggi con cui interagiremo nel gioco.

Dopo Scarlet Witch infatti, oggi tocca a The Hunter, un personaggio totalmente customizzabile e realizzato in collaborazione con Marvel. Di fatti, come visto nel trailer, è possibile decidere genere e aspetto del modello, che in ogni caso potrà contare su caratteristiche formidabili, come l'evocazione di armi o persino strane bestie.

L'altra particolarità sta nell'avere più abilità tra cui scegliere rispetto gli altri eroi, suddivise in tre rami specifici: luce, oscurità e potenza. Il gioco più grande realizzato da Firaxis dunque si farà ancora attendere, probabilmente a causa di un'ottimizzazione su console old gen non proprio idilliaca. Del resto Cyberpunk 2077 ha fatto scuola.