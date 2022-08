Microsoft e l'acquisizione di Activision Blizzard: Phil Spencer è molto fiducioso

L'acquisizione da 68,7 miliardi di dollari proposta da Microsoft dell'editore di Call of Duty, Activision Blizzard sarebbe l'affare più grande in assoluto dell'industria dei giochi.

L'accordo è attualmente al vaglio delle autorità di regolamentazione preoccupate per potenziali problemi antitrust durante un periodo di crescente consolidamento nel settore dei giochi. Phil Spencer ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg: "Mi sento fiducioso per i progressi che stiamo facendo, ma entro nel processo di supporto alle persone che forse non sono così vicine all'industria dei giochi che fanno domande su quale è il nostro intento? Cosa significa questo? Questa acquisizione farà crescere il mercato?'"

"Non ho mai fatto un affare da 70 miliardi di dollari, quindi non so cosa quanto significa il fatto che io sia fiducioso", ha aggiunto. "Dirò che le discussioni che abbiamo avuto sembrano essere state positive".

Per adesso l'Arabia Saudita è l'unica nazione per adesso ad aver approvato l'acquisizione. Sempre durante l'intervista Phil Spencer ha dichiarato che spera per un futuro multipiattaforma e senza esclusive.

Fonte: Pure Xbox