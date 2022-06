Mobile gaming un successo! Nel secondo trimestre 2022 generati $ 21,4 miliardi

Attraverso un nuovo report, Data.ai riporta che i giochi mobile durante il secondo trimestre saranno in grado di generare oltre $ 21,4 miliardi. La società di analisi afferma che le entrate accumulate durante il trimestre sono in aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Non solo, ma il report ha elencato i primi cinque generi che hanno generato entrate per i consumatori. Al primo posto troviamo i titoli MMORPG, seguiti dai MOBA, dagli strategici in 4X, dai battle royale ed infine troviamo gli action RPG.

Honor of Kings e Genshin Impact sono i giochi di ruolo per mobile che guidano la spesa dei consumatori. Il report inoltre afferma che la spesa dei giochi mobile rappresenterà il 65% di tutte le entrate delle app durante i prossimi tre mesi.

Oltre a questo, si prevede che la spesa totale nelle applicazioni presenti sul Google Play Store e sull'App Store raggiungerà i 33 miliardi di dollari sempre nel secondo trimestre del 2022.

Fonte: GamesIndustry