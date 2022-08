Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri per PC è ancora previsto per quest'anno

Dato che Sony ha deciso di cambiare la sua politica ed espandere la sua presenza su PC, diverse esclusive sono disponibili attraverso le piattaforme Steam o Epic Games. Un catalogo di giochi che cresce nel tempo, come dimostra una nuovissima pagina web sul sito PlayStation.

Infatti, oltre a una FAQ, questa nuova pagina intitolata "Giochi PlayStation per PC" elenca principalmente la sua gamma di titoli esclusivi disponibili, a cominciare dalle avventure di Aloy con Horizon Zero Dawn lanciato nell'agosto 2020. Sono ora disponibili anche altri giochi tra cui Kratos e Atreus in una versione ottimizzata di God of War, ma anche Deacon che affronta orde di zombie in Days Gone.

E sul lato della scheda "Coming Soon", è logico che vedremo l'uscita imminente di Marvel's Spider-Man Remastered così come quella di Marvel's Spider-Man: Miles Morales entro il prossimo autunno. Anche un certo Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri è sulla lista.

Uscito il 28 gennaio 2022 su PlayStation 5, il titolo è stato oggetto di numerosi leak in merito alla sua data di uscita su PC. L'ultimo indizio, e non meno importante, suggeriva un lancio imminente. All'inizio di giugno, infatti, il titolo sviluppato e pubblicato da Naughty Dog è stato vagliato attraverso il sistema di valutazione coreano per raccogliere una classificazione equivalente al PEGI, garanzia di sviluppo nella fase finale.

Da allora Sony non ha comunicato più nulla sull'argomento ma la presenza del gioco su questa nuova pagina web è piuttosto positiva, tanto più che vi si può leggere la menzione "Disponibile su PC nel 2022". Non resta che pazientare in attesa di future informazioni ufficiali.

Fonte: PSU