Need For Speed 2022, la data di uscita rinviata di alcune settimane secondo Jeff Grubb

Il filmato di gioco del prossimo capitolo del franchise di videogiochi di corse di EA Need For Speed è trapelato online e, sebbene abbia attirato varie reazioni da parte dei giocatori, sembra che il gioco dovrà affrontare alcuni rinvii e potrebbe essere pubblicato più in là rispetto a quanto preventivato.

Il video gameplay della durata di pochissimi secondi su Need For Speed è trapelato online: in questo filmato viene mostrata un'auto in corsa che alla fine si schianta contro un ostacolo. Dopo l'incidente, lo schermo lampeggia in rosso con un disegno da cartone animato di un teschio e ossa incrociate e ali simili ad anime che appaiono sopra l'auto. Ciò sembrerebbe in linea con quanto riportato da diversi insider, e cioè che il gioco avrebbe uno stile molto anime.

Ora Jeff Grubb torna a parlare del gioco: nel suo podcast Game Mess Mornings su Twitch, Grubb ha affermato che EA ha deciso di rinviare l'uscita del prossimo gioco Need For Speed da una finestra di novembre a dicembre.

Delayed about a month. — Grubb (@JeffGrubb) August 24, 2022

Vale la pena ricordare che, sebbene questi dettagli sul gioco siano interessanti, EA non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sul gioco. Per adesso quindi non c'è nulla di concreto per un eventuale Need For Speed in arrivo quest'anno.

Fonte: Twitch