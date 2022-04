Overwatch rimuove la 'Z' dalle skin di Zarya: il simbolo è usato dalle forze armate russe in Ucraina

L'evento Overwatch Anniversary Remix è iniziato con nuove ricompense tra cui una gamma di skin. Ma gli utenti su Reddit e sui forum Blizzard hanno subito notato che almeno un paio di esse sono state leggermente modificate: la "Z" che era precedentemente sulle skin di Zarya è stata rimossa.

La Z riprende ovviamente il nome Zarya, ma più recentemente la lettera è diventata famosa come simbolo usato dalle forze russe che invadono l'Ucraina. La lettera in realtà non esiste nell'alfabeto cirillico, il che porta a ipotizzare che sia un'abbreviazione anglicizzata della parola russa per "Occidente" o una frase che significa "per la vittoria". Ad ogni modo, è stato adottato anche dall'opinione pubblica russa come simbolo del loro sostegno alla guerra.

Blizzard non ha ancora commentato la rimozione, ma sembra quasi impossibile che la modifica possa essere stata apportata per qualsiasi altro motivo. Zarya, nome completo Aleksandra Zaryanova, era un soldato russo prima di unirsi agli eroi di Overwatch e, indipendentemente dall'intento originale, la presenza della "Z" sulla sua uniforme ora è incredibilmente inappropriata.

In Russia, the letter Z has become a pro-war symbol of President Vladimir Putin’s invasion of Ukraine. It was first spotted on tanks and military vehicles, but now it seems to be gaining support from Russian civilians. @PhilBlackCNN has the story. pic.twitter.com/MZNMlCIJdQ