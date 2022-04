PlayStation acquisirà FromSoftware? Nuovi indizi in un tweet, ma arriva la smentita di una dirigente di Sony

Un dirigente di PlayStation ha respinto le speculazioni sull'acquisizione di FromSoftware da parte di Sony, derivanti da un tweet che ha pubblicato durante il fine settimana.

La direttrice e responsabile globale del portfolio third party, Shawne Benson, ha pubblicato una foto che la ritrae in posa con una statua di Elden Ring. Questa immagine, ha rapidamente alimentato i rumor sull'acquisizione di FromSoftware e ha anche stimolato un frenetico thread su ResetEra che è stato prontamente cancellato, con Benson che ha dovuto calmare i suoi follower.

Sebbene si vocifera da un po' di tempo che PlayStation acquisirà FromSoftware, le affermazioni secondo cui Sony sta guardando allo studio provengono in gran parte dai social media e dai fan. Nessun insider o leaker affidabile ha mai sentito voci sul potenziale accordo.

Per ora, Sony avrebbe solo stretto un'alleanza di capitale con Kadokawa, la società madre di FromSoftware.

To put this to bed…I’m just a huge fan of the game. It was my first day back in the office and I saw the statue near my coworker’s desk. Nothing more! As a reminder, my remit is on third party CONTENT acquisitions. Not studios. That’s a totally different team! 👍