PlayStation Plus Essential, un leak svela i giochi 'gratis' di agosto

I giochi PlayStation Plus Essential gratuiti di agosto 2022 sembrano essere stati rivelati dal loro solito leaker. L'utente di Dealabs billbil-kun, che ha fatto trapelare accuratamente le formazioni di PS Plus quasi ogni mese da settembre 2021, ha rivelato quelli che affermano essere i nuovi titoli in arrivo sul servizio ad agosto.

Secondo quanto riferito, il nuovo lotto di giochi include Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e Yakuza: Like a Dragon. Secondo billbil-kun, i tre giochi disponibili dal 2 agosto al 6 settembre saranno:

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5 / PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS5 / PS4)

Little Nightmares (PS4)

Per chi non lo sapesse PlayStation Plus Essential è il nuovo nome del servizio di abbonamento PS Plus di base, in cui i giocatori hanno accesso ad alcuni giochi "gratuiti" ogni mese.

Per adesso stiamo parlando di un leak: non ci resta che aspettare e vedere se i giochi nominati dal sito saranno veri.

Fonte: Dealabs