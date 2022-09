Yakuza 8 e non solo? SEGA annuncia l'evento 'RGG Summit 2022'

Lo sviluppatore della serie Yakuza, Ryu Ga Gotoku Studio ha annunciato una nuova vetrina per la prossima settimana, il 14 settembre. L'RGG Summit 2022 si svolgerà la prossima settimana, ed esattamente mercoledì. Inizierà verso le 12:00 orario italiano e potrete guardare l'intera presentazione direttamente attraverso il canale Twitch di SEGA.

Non ci vuole una sfrenata immaginazione per teorizzare ciò che Ryu Ga Gotoku Studio potrebbe annunciare. Nell'ultimo mese, sono state pubblicate online le immagini di un gioco Yakuza non annunciato, originariamente condiviso come parte del tour di Famitsu negli uffici dello studio a Tokyo.

Proprio la scorsa settimana, infatti, Ryu Ga Gotoku Studio ha versato più carburante sul fuoco dei rumor, rivelando che avrebbero debuttato con un nuovo trailer per un progetto proprio prima del Tokyo Game Show, che dovrebbe iniziare la prossima settimana. Tuttavia, lo sviluppatore non ha mai annunciato quale progetto avrebbe mostrato. Potrebbe essere che questo sia il nuovo trailer di Yakuza 8 che sarà presentato in anteprima durante il Summit RGG la prossima settimana il 14 settembre?

Vale la pena ricordare tuttavia che lo studio di sviluppo non ha in cantiere solo il sequel di Yakuza Like a Dragon ma sta lavorando su una nuova IP. Non ci resta che attendere il 14 settembre per saperne di più.

Fonte: PSU