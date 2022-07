Yakuza 8 ecco le prime immagini del gioco condivise da Famitsu

All'inizio di quest'anno è stato rivelato che la storia di Yakuza 8 era in via di completamento e ora possiamo dare una prima occhiata a tre dei personaggi del gioco: il protagonista di Like A Dragon Ichiban Kasuga, Koichi Adachi, un agente di polizia e compagno di squadra, e Yu Nanba, il miglior amico di Ichiban. Le informazioni sono scarse ma sappiamo che 8 è ambientato "qualche anno" dopo il 7.

Secondo Famitsu, Yakuza 8 ci porterà in una città nuova di zecca. Like a Dragon si è svolto a Yokohoma, a sud di Tokyo, e abbiamo già visto Kamurochō, Sotenbori e Shinseicho, solo per citarne alcuni. Anche Ichiban ha i capelli raccolti, senza più la sua iconica permanente.

Non è chiaro quando possiamo aspettarci di mettere le mani su Yakuza 8 o quale sarà il suo titolo ufficiale, ma la storia di Ichiban è tutt'altro che finita. Abbiamo ancora un altro capitolo da approfondire, uno che sta lentamente iniziando a svelarsi.

Per adesso vi ricordiamo che potete godervi la serie completa di Yakuza attraverso Xbox Game Pass: anche Like a Dragon è disponibile.

Fonte: VGC