Yakuza: Like a Dragon è stato fortemente ispirato da One Piece e Bleach

Forse alcuni di voi avranno avuto la sensazione che Yakuza: Like a Dragon assomigliasse molto a un anime. Ebbene non è un caso, perché l'head writer del gioco ha dichiarato di essere stato "molto influenzato" dal popolare anime One Piece.

Durante un'intervista con Crunchyroll News al Tokyo Game Show 2022, Masayoshi Yokoyama, il boss dello studio Ryu Ga Gotoku, ha rivelato che Yakuza: Like a Dragon è stato fortemente ispirato da due anime: One Piece e Bleach.

"Per me Ichiban è fondamentalmente Luffy. E intorno a lui, ci sono Zoro e Nami e praticamente il resto del gruppo, capisci?. "La composizione del party di One Piece è stata nella mia mente così tanto durante la scrittura che è stata una fortissima influenza".

A differenza dei precedenti giochi di Yakuza, che erano in gran parte uno "spettacolo individuale", Like a Dragon presenta un sistema di combattimento a turni, in cui i membri della banda di Ichiban interagiscono tra loro dentro e fuori dal combattimento, esattamente come One Piece.

"Nel mio cuore Yakuza 7 era fondamentalmente la mia versione ideale di quello che sarebbe stato Yakuza: One Piece", ha detto Yokoyama. "È così che ho avuto l'ispirazione per realizzarlo!".

Oltre alla dinamica del party di Like a Dragon ispirata ai Pirati di Cappello di Paglia di One Piece, Yokoyama ha anche rivelato che i dialoghi del gioco sono stati ispirati da un altro anime, Bleach. I personaggi di Bleach hanno l'abitudine di spiegarsi l'un l'altro ogni minimo dettaglio dei loro poteri e dei loro piani durante le battaglie, e questo accade anche in Like a Dragon.

Per quanto riguarda la serie di Yakuza in generale, è stato annunciato di recente che Like a Dragon: Ishin! verrà lanciato il 21 febbraio 2023 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Seguiranno nel corso dell'anno Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e nel 2024 Like a Dragon 8, entrambi in uscita per le piattaforme sopra citate.

Fonte: Kotaku.