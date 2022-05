PlayStation Plus, svelata la line-up dei giochi in arrivo sul nuovo servizio in abbonamento

PlayStation ha appena svelato i giochi che saranno disponibili sul nuovo e imminente servizio PS Plus che combina Now e Plus. Questo non è un elenco esaustivo, l'azienda ha offerto "una selezione dei contenuti che saranno disponibili".

In un recente post sul blog, la società ha mostrato alcuni dei giochi PS4 e PS5 che saranno disponibili sui piani PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe. L'elenco è suddiviso in studi PlayStation proprietari e partner third-party.

Oltre ai classici moderni come God of War, Bloodborne, Ghost of Tsushima e Horizon Zero Dawn, i giocatori avranno accesso a remake e remaster come Shadow of the Colossus, The Last of Us e WipEout Omega Collection. Saranno disponibili anche i successi indie Celeste, Dead Cells e Outer Wilds.

Il lungo elenco di giochi che potete visionare cliccando qui riporta titoli PS5 e PS4, ma anche alcuni dei giochi PS3 che, ricordiamo, saranno disponibili via streaming per tutti gli abbonati al piano Deluxe o Premium.