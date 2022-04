'PlayStation Studios acquisirà uno studio più grande di Kojima Productions' afferma Jeff Grubb

Da qualche tempo a questa parte si parla di acquisizioni in casa PlayStation: dopo Bungie, anche Jim Ryan ha dichiarato che PlayStation non si fermerà di certo qui e molte voci sono circolate in questo periodo.

Dopo che PlayStation Studios ha aggiornato l'immagine del suo sito inserendo Death Stranding, in molti hanno pensato che la prossima acquisizione sarebbe stata proprio Kojima Productions. Ora è arrivata la smentita da Hideo Kojima, il quale ha confermato ancora una volta che il suo studio continuerà ad essere indipendente.

Durante un recente podcast, Jeff Grubb ha velocemente parlato di questa potenziale acquisizione, affermando che in effetti secondo fonti a lui conosciute, l'acquisizione di Kojima Productions non era nei piani di PlayStation che, anzi, sarebbe in trattative per acquisire uno studio 'più grande'.

Jeff Grubb says the rumored big Sony PlayStation Acquisition is bigger than Kojima Productions #PS5 pic.twitter.com/VsA1VsWGjq — THE RED DRAGON 🔺 (@TWTHEREDDRAGON) April 14, 2022

Per adesso stiamo parlando ovviamente di voci: Jeff Grubb in passato ha riportato alcune cose che si sono confermate essere vere, ma l'ultima parola, come sempre in questo caso, spetta proprio a PlayStation.