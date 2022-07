PlayStation Studios tra storia e progetti in corso grazie al lavoro dei fan

Proprio come è successo con Microsoft ed i suoi Xbox Game Studios, alcuni utenti di ResetEra ora hanno compilato una serie di immagini che mostrano tutti i team di PlayStation Studios ed i progetti a cui stanno lavorando.

Per ogni studio viene fatto un breve riassunto sulla sua storia, chi sono i director, quando è stato fondato e quanti dipendenti ha al suo attivo. Oltre a questo troviamo un elenco di giochi effettivamente confermati o rumoreggiati.

Prendendo in esame ad esempio Naughty Dog troviamo il Remake di The Last of Us che è stato effettivamente confermato, mentre altri come The Last of Us Part 2 Director's Cut o un nuovo Uncharted, sono presenti sotto forma di rumor.

Si tratta senza dubbio di un incredibile lavoro per questi utenti che però cerca di mettere in ordine tutti i progetti attualmente in sviluppo o che sono stati vociferati.

