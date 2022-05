PS5 in bundle con Horizon Forbidden West avvistato presso un rivenditore britannico

Recentemente il rivenditore britannico ShopTo ha ottenuto nuove console PS5 per il suo negozio. Queste PS5 sono state vendute in bundle assieme ad Horizon Forbidden West, l'ultima fatica videoludica di Guerrilla Games, ad un costo di £ 499,85.

Oltre a PS5 e Horizon Forbidden West, il negozio ha pubblicato un altro bundle dove erano compresi anche LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Ghostwire Tokyo. Il totale di tutti questi giochi oltre alla console sarebbe stato di £ 609,99, ma il negozio lo ha venduto per il 9% in meno a £ 554,85.

ShopTo mira a spedire i bundle console entro cinque giorni lavorativi dopo aver completato tutti i controlli per evitare il bagarinaggio. Gli ordini per la console sono limitati a uno per account e se si ordina più di una console, verrà applicata una commissione amministrativa di £ 20 per la cancellazione e il rimborso con la chiusura dell'account.

Questo bundle come volevasi dimostrare è già andato sold-out. Vi ricordiamo che anche qui in Italia GameStop nella giornata di oggi venderà PS5 in bundle.

Fonte: PushSquare