Rabbids: Party of Legends ha una finestra di lancio annunciata da Ubisoft

Rabbids: Adventure Party è un gioco attualmente esclusivo per Nintendo Switch in Cina, ma è probabile che non rimarrà così ancora a lungo. Secondo Ubisoft, c'è un nuovo gioco Rabbids in arrivo su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia chiamato Rabbids: Party of Legends e probabilmente è la versione mondiale del titolo per il territorio cinese.

Ubisoft ha casualmente nominato il nuovo gioco nel suo rapporto sugli utili, affermando che Rabbids: Party of Legends arriverà prima della fine di giugno sia in digitale che al dettaglio. Il gioco è etichettato come un lancio mondiale, suggerendo che potrebbe essere già disponibile in alcuni paesi. L'unico gioco che si adatta a questa teoria è appunto Rabbids: Adventure Party.

Rabbids: Adventure Party è un party game cooperativo per quattro giocatori basato sul mondo del romanzo cinese "Il Viaggio in Occidente". Pubblicato in Cina l'anno scorso, i Rabbids hanno viaggiato indietro nel tempo ancora una volta e stanno causando il caos. I minigiochi includono autoscontri in cui i giocatori devono guidare con un passeggero per guadagnare punti, ma se il passeggero cade dal veicolo, i punti verranno detratti.

Maggiori dettagli su questo gioco verranno svelati prossimamente.

Fonte: MyNintendoNews