Returnal per PS5 festeggia il suo primo compleanno

Returnal, uno dei migliori giochi per PS5, ha compiuto un anno. Il gioco, come molti di voi sapranno, è un roguelike punitivo ed è diventato uno dei titoli preferiti dai fan.

Returnal è stato parecchio apprezzato anche dalla critica e si è portato a casa una serie di premi negli ultimi 12 mesi, incluso quello per il miglior gioco ai recenti BAFTA.

Housemarque ha celebrato il primo compleanno di Returnal con un messaggio su Twitter:

"Dopo un anno, siamo felicissimi di celebrare l'anniversario del lancio di Returnal su PS5".

"Grazie ai nostri numerosi fan per il vostro amore e supporto!"

After one year and many attempts at breaking the cycle, we are so happy to celebrate the anniversary of Returnal's launch on the #PS5



Thank you to our many fans for your love and support! 🚀❤️



