Sony investe 1 miliardo di dollari in Epic Games e nel suo Metaverso

Il metaverso è uno di quei termini che sta prendendo sempre più piede, quindi non sorprende che sia arrivato alle orecchie di Sony.

Sembra che le diverse iniziative legate a questo campo abbiano interessato l'azienda dietro PlayStation, in quanto è stato confermato un investimento in una delle aziende più interessate a costruire idee attorno al metaverso, ovvero Epic Games.

Lo ha annunciato la compagnia di Tim Sweeney in un comunicato pubblicato sul proprio sito web. Secondo il messaggio, Sony e KIRKBI, la società dietro LEGO Group, hanno investito rispettivamente 1 miliardo di dollari con l'intenzione di "esplorare la connessione tra il mondo digitale e quello fisico". Sweeney continuerà a ricoprire il ruolo di CEO e controllare le decisioni aziendali.

Announcing a $2 billion funding round with Sony and KIRKBI to build the future of digital entertainment. https://t.co/V0bcFftNkg — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 11, 2022

Le ragioni alla base di questo investimento sono molto chiare con la dichiarazione ufficiale di Sony: "Come società di intrattenimento creativo, siamo entusiasti di investire in Epic per approfondire la nostra relazione nel campo del metaverso, uno spazio in cui creatori e utenti condividono il loro tempo", afferma Kenichiro Yoshida, CEO di Sony Group Corporation.

"Siamo anche fiduciosi che l'esperienza di Epic, incluso il suo potente motore grafico, combinato con le tecnologie di Sony, accelererà i nostri vari sforzi come lo sviluppo di nuove esperienze digitali per i fan e le nostre iniziative di produzione virtuale" ha dichiarato la società.

