Splatoon 3: copie in circolazione, ed ecco i primi leak!

Le cartucce di Splatoon 3 sono già in possesso di alcuni giocatori, che non ci hanno pensato due secondi a caricare sul web alcuni leak del gioco. Un utente di Reddit ha dichiarato di aver comprato una copia da qualcuno che ha ricevuto il gioco in anteprima, come dimostra la fotografia che ritrae la confezione del gioco Nintendo.

Come se non bastasse, un account chiamato “Splatoon 3 Leak” sta condividendo dei video dove si mostra pezzi di campagna single player, compreso il finale. Quindi se non volete spoiler state all’erta, il rischio è molto alto. Sicuramente Nintendo interverrà per bonificare questi leak, ma meglio non rischiare, alla fine all’uscita del gioco manca pochissimo.

Infatti il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 9 settembre su Nintendo Switch. Per saperne di più sul gioco restate sintonizzati sui nostri canali.