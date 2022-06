S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uscirà a dicembre 2023? Spunta un indizio su Steam

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si è mostrato durante l'evento esteso di Xbox nella giornata di martedì. Oltre all'intro del gioco, il team dietro il suo sviluppo ha aggiornato i fan sul loro stato attuale: a causa della guerra in Ucraina GSC Game World ha dovuto spostarsi dalla sede ufficiale, con molti di loro che hanno deciso di entrare a far parte dell'esercito, mentre altri cercano di lavorare da casa o nei rifugi.

Pertanto com'è ovvio e giusto, il gioco è stato rinviato al prossimo anno e, sebbene lo studio di sviluppo non abbia ancora confermato una eventuale finestra di lancio, i pre-order su Steam hanno lanciato un potenziale indizio.

Sulla pagina Steam del gioco si legge infatti che la data di uscita prevista è "dicembre 2023". Ovviamente il periodo di lancio indicato dalla piattaforma di Valve è puramente ipotetico e potrebbe benissimo essere un placeholder.

Per adesso non ci resta che attendere informazioni dallo studio di sviluppo, sperando che la situazione possa rientrare alla "normalità" presto.

Fonte: Steam