STALKER 2 è ora previsto per la prima metà del 2023

Dopo aver interrotto lo sviluppo a causa della guerra in Ucraina, STALKER 2 è ora destinato a uscire nel 2023.

Dopo lo Showcase di Xbox e Bethesda di ieri, Xbox ha condiviso su Twitter un grafico con le immagini dei suoi giochi in uscita. Si nota che STALKER 2 è elencato sotto il 2023, confermando apparentemente che il gioco è stato nuovamente rinviato. Tuttavia, sembra che il gioco sia destinato alla prima metà del 2023, poiché Xbox fa notare che tutti i giochi elencati nell'immagine sono destinati a uscire nei prossimi 12 mesi.

All'inizio di quest'anno, STALKER 2 è stato rinviato da aprile 2022 a dicembre 2022. All'epoca, GSC Game World aveva dichiarato che il rinvio avrebbe aiutato il team a "realizzare la nostra visione e a raggiungere lo stato desiderato per il gioco".

Poco dopo questo annuncio, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha messo in pausa lo sviluppo del gioco. In questa 'occasione, GSC Game World ha dichiarato che "lo sviluppo del gioco è passato in secondo piano" e che sarebbe continuato "dopo la vittoria".

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il mese scorso sono emerse notizie che affermavano che lo sviluppatore aveva ripreso a lavorare sul gioco, con voci che dicevano che alcuni degli sviluppatori si erano trasferiti. Dopo la pausa, questa è la prima volta che sentiamo parlare di una nuova finestra di uscita per STALKER 2.

Fonte: IGN.