Starfield avrà 4 città principali e New Atlantis è la più grande mai realizzata da Bethesda

Starfield avrà quattro grandi città da esplorare, tra cui New Atlantis, la più grande mai realizzata da Bethesda.

Parlando con IGN, Todd Howard, veterano di Bethesda e direttore di Starfield, ha dichiarato che New Atlantis, la capitale delle Colonie Unite, non è solo la più grande di questo gioco, ma anche la più grande di tutti i giochi precedenti dello sviluppatore.

I fan hanno avuto una breve anteprima di New Atlantis durante la rivelazione del gameplay di Starfield all'Xbox and Bethesda Showcase.

"Ma è anche il quartier generale di Constellation, la fazione a cui ci si unisce che è l'ultimo gruppo di esploratori spaziali", ha aggiunto Howard.

Howard ha spiegato che la missione principale di Starfield - che sarà più lunga di qualsiasi altro gioco precedente di Bethesda, con una durata compresa tra le 30 e le 40 ore - si svolgerà principalmente in collaborazione con Constellation, e quindi attraverso New Atlantis. La città sarà molto più di questo, naturalmente, perché anche molte missioni secondarie inizieranno e si svolgeranno qui. Essendo la capitale della fazione United Colonies, a quanto pare servirà anche come punto di partenza per le questline.

Durante l'Xbox and Bethesda Games Showcase, Howard ha rivelato che il gioco avrà più di mille pianeti da esplorare, altrettante opzioni di personalizzazione e combattimenti nello spazio in stile Star Wars.

Fonte: IGN.