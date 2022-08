Starfield sembra avere dei collegamenti con l'universo di Fallout

Il gameplay trailer di Starfield è stato analizzato e i fan del prossimo RPG spaziale di Bethesda stanno cercando indizi sulla storia, sulle meccaniche e, naturalmente, sulla data di uscita. Un recente ritrovamento, tuttavia, suggerisce qualcosa di più sottile, un accenno al fatto che i mondi di Starfield, Fallout: New Vegas e Fallout 76 potrebbero essere collegati.

Sappiamo già che ci sono alieni in Fallout. Fallout 3, ad esempio, contiene un'apparizione attraverso l'evento Firelance, in cui si nota un UFO in fiamme che sfreccia nel cielo e si deve individuare il luogo dello schianto, con tanto di cadaveri alieni e la mitica pistola OP.

Gli alieni sono presenti in Fallout e questo il nostro primo "collegamento galattico". E probabilmente potremmo incontrarli anche su uno dei 1.000 pianeti di Starfield. Ma c'è un altro legame tra i gioch. Fallout e Fallout 2 contengono entrambi un nemico chiamato Floater, presente anche in Fallout 76 in forma molto più dettagliata e in 3D. Allo stesso modo, doveva apparire in Fallout: New Vegas, ma alla fine è stato tagliato dal gioco finale, rimanendo presente nell'archivio dei file. I Floaters sono i compagni abituali dei super mutanti di Fallout 76. E secondo il gameplay di Starfield, è possibile che si trovino anche nello spazio.

Il "Diseased Metropus Floater", mostrato fugacemente nel primo filmato di Starfield, assomiglia molto alle creature di Fallout e sembra muoversi e attaccare in modo molto simile. La creatura è stata scoperta dai fan di Starfield, che ora discutono di possibili collegamenti con Fallout.

Alieni in Fallout. Mostri di Fallout in Starfield. Se non si tratta di un collegamento diretto tra i due universi del gioco, è probabile che vedremo molti incroci, sia sotto forma di nemici simili che rendono omaggio alle opere precedenti di Bethesda, sia sotto forma di sottili easter egg per i fan di vecchia data.

La parola "Metropus", tuttavia, suona molto simile al nome di un pianeta o di un sistema stellare, soprattutto se si considera che viene utilizzata per specificare un particolare tipo di Floater. Forse, a prescindere dai collegamenti con Fallout, potremmo esserci imbattuti in un nuovo pianeta di Starfield, da aggiungere alla già vasta lista di località del gioco.

Fonte: PCGamesN.