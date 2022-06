Starfield ha un piccolo dettaglio nelle armi che piace molto ai fan

Ci è voluto un po' di tempo, ma Bethesda ha condiviso per la gioia di tutti i fan un gameplay di Starfield, con anche altre informazioni importanti. In questo modo i fan del nuovo titolo di Bethesda hanno potuto guardare una piccola parte del gioco e scovare importanti dettagli.

Alcuni di questi dettagli si possono già vedere nelle armi di Starfield e quello che significa per i giocatori che preferiscono giocare con un HUD il più ridotto possibile. Nel subreddit di Starfield, l'utente ANH ha fatto una scoperta entusiasmante. Nel trailer di gioco mostrato di recente, ha notato che tutte le armi mostrate hanno un display di munizioni integrato. Ciò significa che i giocatori non devono fare affidamento su un elemento HUD per tenere traccia di quanti colpi sono rimasti in una pistola o in un fucile.

La scoperta è stata ben accolta anche da altri utenti di Reddit. I fan sembra che apprezzino i dettagli perché suscitano naturalmente speranze che l'HUD di Starfield possa essere ridotta il più possibile, il che potrebbe giovare all'immersione e alla sensazione realistica del gioco.

Negli screenshot potete vedere come su diverse armi ci sia un contatore che mostra i protiettili disponibili, mentre ad esempio il fucile laser mostra un misuratore di carica, il tutto senza utilizzare l'HUD.

Starfield non ha ancora una data di uscita ma sarà disponibile nel 2023 su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: PCGamesN