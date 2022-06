Starfield avrà un editor dei personaggi ispirato a un sistema di analisi del DNA

Starfield è un gioco sci-fi, ma questo non significa che non possa contenere elementi realistici. I fan hanno scoperto un dettaglio interessante al riguardo. I cursori del menu di creazione dei personaggi sono proprio come le bande dell'elettroforesi su gel, una tecnica utilizzata per separare i frammenti di DNA in base alle loro dimensioni/peso. Questa tecnica può essere molto utile quando si tratta di separazione/sequenziamento del DNA.

Con Bethesda Game Studios alla guida dello sviluppo, possiamo aspettarci molti piccoli dettagli come questo che potrebbero sorprendere i fan.

L'elettroforesi è una tecnica che permette di separare i diversi frammenti di DNA in base alle loro dimensioni. Il campione di DNA viene fatto scorrere su un gel e, in base alla carica elettrica di questi frammenti, essi vengono separati nel gel. Il risultato di questa tecnica è un blocco di gel pieno di bande (frammenti di DNA) sparse nel gel. Queste bande sono uniche per i campioni di DNA e possono essere utilizzate per l'identificazione.

Poiché anche il nostro aspetto è basato sul DNA, è positivo vedere come lo sviluppatore di Starfield abbia utilizzato la vera scienza per la creazione del personaggio, poiché i cursori dell'editor, proprio come il nostro DNA, decideranno l'aspetto del nostro personaggio nel gioco.

Da tutte queste informazioni, è lecito supporre che Bethesda abbia fatto ricerche approfondite sulla genetica umana per Starfield e che voglia rispecchiarla anche nel gioco.

