Starfield, pre-order in arrivo presto? La pagina Steam del gioco si aggiorna

Bethesda sembra aver apportato alcuni aggiornamenti alla pagina Steam di Starfield molto di recente e i giocatori più attenti l'hanno scoperto grazie al registro aggiornato della pagina di SteamDB. Con il gioco previsto per una finestra di lancio nel 2023, è probabile che la possibilità di preordinare il gioco arriverà a breve termine, anche se i dettagli sono ancora per lo più poco chiari.

Starfield è quasi certo che sarà uno dei grandi giochi in uscita nel prossimo anno, ed essendo un gioco Xbox proprietario grazie all'acquisizione relativamente recente di Bethesda da parte di Microsoft, presenta diverso materiale promozionale sulla sua pagina del negozio Steam. Anche se ciò non conferma necessariamente che l'opzione di pre-order è in arrivo, il fatto che qualcuno abbia aggiornato la pagina di recente lascia intendere che qualcosa si sta smuovendo.

Dal momento che Starfield è uno dei videogiochi in arrivo più pubblicizzati in questo momento, non è particolarmente strano che i giocatori continuino a controllare la sua pagina del negozio o i suoi repository SteamDB. Sono stati i membri della community Reddit di Starfield a notare per primi il fatto che Bethesda sembrava aver aggiornato la pagina Steam del gioco negli ultimi due giorni. In particolare, il gioco ha ricevuto una suite completa di banner a tema Xbox che possono essere visti sulla pagina Steam del gioco.

Ovviamente stiamo parlando semplicemente di supposizioni dato che né Xbox e nemmeno Bethesda hanno fatto annunci a riguardo. In ogni caso, è certamente solo questione di tempo prima che i preordini di Starfield vengano resi disponibili.

Fonte: Twisted Voxel