'Starfield è davvero fantastico', parola del regista e attore Stephen Ford

In molti si sono chiesti se il regista e attore Stephen Ford sia coinvolto nell'attesissimo Starfield di Bethesda e, a quanto pare, sembra essere proprio così.

Su Twitter i fan hanno iniziato una discussione incentrata sull'attore noto per serie TV come Kamen Rider Dragon Knight e Teen Wolf. Nello specifico, i fan si chiedevano se fosse proprio Ford l'astronauta presente nell'artwork ufficiale di Starfield.

L'attore non ha chiarito questo punto ma, nella discussione, ha risposto a un fan che nutre dubbi sulla qualità del gioco.

Un utente, che evidentemente non ha grandi aspettative per Starfield, ha "ricordato" che si tratta di un gioco Bethesda e quindi i fan dovrebbero aspettarsi un titolo con bug "in stile" Bethesda.

In risposta a questo commento, Ford ha detto: "nah, è davvero fantastico".

nah it's pretty awesome — Stephen Ford (@StephenSeanFord) May 10, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il commento di Ford sembra quindi confermare il coinvolgimento dell'attore nei lavori su Starfield. Oltre a questo, le sue parole sembrano indicare anche che Ford abbia assistito a diverse scene di gameplay tratte dal titolo.

Starfield verrà lanciato l'11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X/S. Come tutti gli altri giochi first party di Microsoft, verrà lanciato al day one su Xbox Game Pass.

Fonte: Twitter.