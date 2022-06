Starfield avrà più di mille pianeti da esplorare

Finalmente ieri abbiamo potuto dare una prima occhiata a Starfield, il prossimo RPG sci-fi di Bethesda, durante l'Xbox and Bethesda Games Showcase, e la portata di questo titolo è grande come ci si aspettava. Secondo Todd Howard, i giocatori potranno esplorare oltre 1.000 pianeti.

In un'anteprima dedicata all'esplorazione spaziale in Starfield, Howard ha scelto il pianeta Jemison. I giocatori possono atterrare nella città di New Atlantis, "ma si può anche atterrare ed esplorare qualsiasi punto del pianeta". Howard ha poi effettuato uno zoom e ha mostrato la vastità del pianeta.

Ma non si tratta di un solo pianeta. "Da sfere di ghiaccio sterili ma ricche di risorse, a pianeti con vita. E non solo questo sistema, ma oltre 100 sistemi, più di 1.000 pianeti, tutti da esplorare".

Oltre all'esplorazione dei pianeti, Howard ha mostrato il combattimento e la creazione del personaggio in Starfield. I giocatori potranno creare un personaggio unico con una storia su misura e il tutto culminerà in un'avventura RPG unica.

Anche se abbiamo già visto alcuni scorci di Starfield, questo è lo sguardo più approfondito al gioco da molto tempo, con tanto di video in-game. Ci saranno pianeti unici, personalizzazione delle navi e combattimenti, creature uniche e molto altro ancora.

L'uscita di Starfield era inizialmente prevista per novembre, ma è stata rinviata alla prima metà del 2023.

Fonte: IGN.