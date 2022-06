Starfield ci permetterà di vedere il pianeta Terra del 24° secolo, probabilmente

La presentazione di Starfield all'Xbox & Bethesda Showcase ha sicuramente colpito gli appassionati anche se quando è Todd Howard a presentare, si sta sempre sul guardinghi. Tra combattimento, esplorazione, costruzione e pilotaggio di navi e interazione, un elemento ha colpito i più visto il numero sbalorditivo: più di 1000 pianeti visitabili.

Su cosa si tratti esattamente è ancora presto per dirlo ma probabilmente sarà possibile visitare solo punti di interessi come avviene per Mass Effect. 1000 però è comunque un gran numero ma la cosa interessante è che tra questi, ci sarà anche la nostra cara Terra anche se potrebbe essere molto diversa da come la conosciamo.

Diversi utenti infatti, dando un'attenta occhiata alla mappa stellare presente nel gameplay mostrato, hanno trovato il Sistema Sol proprio vicino ad Alpha Centauri e vista la mole di contenuti, si è subito pensato che si potesse anche visitare la Terra. La conferma arriverebbe dal nostro vicino Marte, apparso anche nel trailer con il rover Opportunity. Cosa vedremo del nostro pianeta è però è ancora presto per dirlo.

Essendo ambientato nel 24° secolo, dipende tutto dall'incipit del titolo, cosa ha spinto l'umanità a cercare nuove case e vita nello spazio. Potrebbe essere una situazione idilliaca a là Star Trek ma anche qualcosa di catastrofico, magari anche per lanciare un messaggio ambientalista o di pace. Sarà sicuramente uno dei primi posti da visitare non appena possibile.

