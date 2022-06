Starfield finalmente il gameplay! Todd Howard presenta 'il gioco più ambizioso mai realizzato da Bethesda'

Come promesso dai rumor e come molti si aspettavano, Starfield è stato probabilmente il più grande protagonista dell'Xbox & Bethesda Showcase.

L'atteso RPG di Bethesda è stato presentato da Todd Howard come il gioco più ambizioso mai creato dal team e ha fatto intravedere fasi da puro FPS sicuramente migliorate rispetto al classico gameplay di Fallout e altri elementi centrali in questa nuova avventura spaziale come la raccolta di materiale (che per certi versi ricorda quella di No Man's Sky).

Dopo uno scontro con alcuni pirati spaziali c'è stato spazio per un pizzico di narrativa con l'arrivo in una grossa città e i primi elementi di quello che potrebbe essere l'arco narrativo centrale o comunque una quest piuttosto importante: una serie di misteriosi Artifatti sparsi per l'intera galassia dall'origine ignota.

Howard ha anche presentato la creazione del personaggio, alcuni aspetti dello skill sistem, il crafting e la costruzione di avamposti, elemento che è stato introdotto in Fallout 4. Un elemento di rilievo? La possibilità di costruire la nostra navicella e scegliere l'aspetto, il layout e anche i membri dell'equipaggio.

Poi ecco la possibilità di navigare nello spazio e anche...degli scontri a fuoco tra navicelle.

Ovviamente le domande che circodano il progetto sono diverse: la narrazione saprà convincere? Quanto RPG c'è in questo progetto di Bethesda? Quanto sarà importante l'esplorazione spaziale e quanto sono profonde le varie anime del gioco? Tante domande senza risposta, ma per ora siamo felici di poter finalmente dare un'occhiata al gameplay di Starfield.

Non ci resta che attendere la data di uscita, per ora dobbiamo accontentarci di un generico 2023.